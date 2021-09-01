Доставка кальянов в Краснодаре
Почувствуй себя в роли кальянного мастера, когда курение – уже не цель, а лишь приятное дополнение.
chamber Smoke
Как это работает?
Быстро и удобно:
Создай свой микс вкусов в нашем конструкторе. При выборе одного можно добавить только сочетающийся с ним вкус, поэтому не бойся экспериментировать, мы обо всём позаботились.
Кальянные мастера с опытом работы более 8 лет подготовят всё необходимое и забьют созданный тобою микс в лучших пропорциях. Доставка бесплатная и всегда в назначенное время.
Используй инструкцию, чтобы понять, как устроен кальян и как сделать процесс курения лёгким и приятным. Времени будет достаточно: всё оборудование в твоём распоряжении на 24 часа.
Кальян забираем в назначенное время. Его можно не мыть, достаточно слить воду и сложить в сумку. За вас это также может сделать курьер.
chamber Smoke
Как это работает?
Обслуживание мероприятий
Кальянный мастер команды «Chamder Smoke» приедет со всем необходимым и приготовит кальяны исходя из ваших предпочтений.
Александр Кузьменко
hookah man
- Кальянщик
- Опыт работы: 8 лет
- Места работы: LaVilla, Родина
Виталий Чайкин
hookah man
- Кальянщик
- Опыт работы: 11 лет
- Места работы: LaVilla, Родина, il Garage
Обслуживание мероприятий
Кальянный мастер команды «Chamder Smoke» приедет со всем необходимым и приготовит кальяны исходя из ваших предпочтений.
Александр Кузьменко
- Кальянщик
- Опыт работы: 8 лет
- Места работы: LaVilla, Родина
Виталий Чайкин
- Кальянщик
- Опыт работы: 11 лет
- Места работы: LaVilla, Родина, il Garage
Популярные вопросы
Да. В этом и есть отличительная черта доставки «Chamber Smoke». Инструкция выполнена так, чтобы вы не допутили ошибок и получили максимальное удовольствие от процесса.
Мы доставим ваш заказ бесплатно в течение одного часа в любую точку города. Доставка кальяна на дом в Краснодаре осуществляется через нашего курьера в рабочее время. Так же при заказе вы можете указать удобное для вас время доставки.
Наличие вашего паспорта является обязательным условием. На основе него заполняется договор о получении материальных ценностей. Делаем фотографию паспорта.
Сообщите о повреждении диспетчеру. Стоимость каждой детали описана в *краш-листе. Оплатите сумму поломки переводом на карту или наличными курьеру.
Режим работы
Вс-чт: 16:00-01:00
Пт-сб: 16:00-03:00
Контакты
+7 (918) 999-41-42
chambersmoke.ru@gmail.com
Режим работы
Вс-чт: 16:00-01:00
Пт-сб: 16:00-03:00
Контакты
+7 (918) 999-41-42