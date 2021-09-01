Chamber Smoke

Доставка кальянов в Краснодаре

Почувствуй себя в роли кальянного мастера, когда курение – уже не цель, а лишь приятное дополнение.

Заказать

Доставка кальянов в Краснодаре

Почувствуй себя в роли кальянного мастера, когда курение – уже не цель, а лишь приятное дополнение.

Заказать
chamber Smoke
Как это работает?

Быстро и удобно:

Подробнее

Создай свой микс вкусов в нашем конструкторе. При выборе одного можно добавить только сочетающийся с ним вкус, поэтому не бойся экспериментировать, мы обо всём позаботились.

Кальянные мастера с опытом работы более 8 лет подготовят всё необходимое и забьют созданный тобою микс в лучших пропорциях. Доставка бесплатная и всегда в назначенное время.

Используй инструкцию, чтобы понять, как устроен кальян и как сделать процесс курения лёгким и приятным. Времени будет достаточно: всё оборудование в твоём распоряжении на 24 часа.

Кальян забираем в назначенное время. Его можно не мыть, достаточно слить воду и сложить в сумку. За вас это также может сделать курьер.

chamber Smoke
Как это работает?

Создаёшь

Создай свой микс вкусов в нашем конструкторе. При выборе одного можно добавить только сочетающийся с ним вкус, поэтому не бойся экспериментировать, мы обо всём позаботились.

Получаешь

Кальянные мастера с опытом работы более 8 лет подготовят всё необходимое и забьют созданный тобою микс в лучших пропорциях. Доставка бесплатная и всегда в назначенное время.

Погружаешься

Используй инструкцию, чтобы понять, как устроен кальян и как сделать процесс курения лёгким и приятным. Времени будет достаточно: всё оборудование в твоём распоряжении на 24 часа

Возвращаешь

Кальян забираем в назначенное время. Его можно не мыть, достаточно слить воду и сложить в сумку. За вас это также может сделать курьер.

Создай микс
Не бойся миксовать! Наша система выстроена так, что при выборе одного вкуса можно добавить только сочетающийся.
Оставь контакты
Отлично! Теперь оставь нам свои контакты, чтобы мы смогли с тобой связаться и нажми «Отправить»
Шаг 1 из 2
Мы отправляем вам один кальян
чаша №1
Курьер подготовит и раскурит кальян, по истечении времени приедет и соберёт всё оборудование за вас. Стоимость 199р.
Сумма:

Обслуживание мероприятий

Кальянный мастер команды «Chamder Smoke» приедет со всем необходимым и приготовит кальяны исходя из ваших предпочтений.

Александр Кузьменко

hookah man

  • Кальянщик
  • Опыт работы: 8 лет
  • Места работы: LaVilla, Родина
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Виталий Чайкин

hookah man

  • Кальянщик
  • Опыт работы: 11 лет
  • Места работы: LaVilla, Родина, il Garage
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Заказать кейтеринг

Обслуживание мероприятий

Кальянный мастер команды «Chamder Smoke» приедет со всем необходимым и приготовит кальяны исходя из ваших предпочтений.

Александр Кузьменко

  • Кальянщик
  • Опыт работы: 8 лет
  • Места работы: LaVilla, Родина
Whatsapp Instagram Telegram

Виталий Чайкин

  • Кальянщик
  • Опыт работы: 11 лет
  • Места работы: LaVilla, Родина, il Garage
Whatsapp Instagram Telegram
Заказать кейтеринг

Популярные вопросы

Да. В этом и есть отличительная черта доставки «Chamber Smoke». Инструкция выполнена так, чтобы вы не допутили ошибок и получили максимальное удовольствие от процесса.

Мы доставим ваш заказ бесплатно в течение одного часа в любую точку города. Доставка кальяна на дом в Краснодаре осуществляется через нашего курьера в рабочее время. Так же при заказе вы можете указать удобное для вас время доставки.

Наличие вашего паспорта является обязательным условием. На основе него заполняется договор о получении материальных ценностей. Делаем фотографию паспорта.

Сообщите о повреждении диспетчеру. Стоимость каждой детали описана в *краш-листе. Оплатите сумму поломки переводом на карту или наличными курьеру.

Режим работы

Вс-чт: 16:00-01:00

Пт-сб: 16:00-03:00

Контакты

+7 (918) 999-41-42

chambersmoke.ru@gmail.com

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Режим работы

Вс-чт: 16:00-01:00

Пт-сб: 16:00-03:00

Контакты

+7 (918) 999-41-42

сhambersmoke.ru@gmail.com

Whatsapp Instagram Telegram
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